В Тульской области в смерти работника предприятия признан виновным руководитель

29 Июль 2020 2020-07-29T16:29:44+03:00

Мужчина направил слесаря-ремонтника в эпицентр аварии без средств индивидуальной защиты

Изменить размер текста: A A

В Новомосковске начальника смены цеха предприятия признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Мужчина направил слесаря-ремонтника в эпицентр аварии без средств индивидуальной защиты и наряда-допуска на проведение опасных работ. Это привело к смерти работника. Мужчина отравился аммиаком.

Суд учел мнение прокурора о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU