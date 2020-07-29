В Тульской области в смерти работника предприятия признан виновным руководитель
Мужчина направил слесаря-ремонтника в эпицентр аварии без средств индивидуальной защиты
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В Новомосковске начальника смены цеха предприятия признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Мужчина направил слесаря-ремонтника в эпицентр аварии без средств индивидуальной защиты и наряда-допуска на проведение опасных работ. Это привело к смерти работника. Мужчина отравился аммиаком.
Суд учел мнение прокурора о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU