В начале августа туляков ждет похолодание

30 Июль 2020 2020-07-29T16:25:15+03:00

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Первые дни августа выпадают на выходные дни. Однако, они не подарят тулякам знойной жары и чистого неба. 1 и 2 августа по предварительным прогнозам синоптиков на территории Тульской области ожидается заметное похолодание, пасмурная и облачная погода.

В субботу, 1 августа, днем температура воздуха будет в отметке до +19 градусов, а вечером ожидается +16...+18 градусов. На протяжение всего дня небо будет пасмурным, а также днем прольется дождь.

В воскресенье, 2 августа, в дневное время температура воздуха достигнет +17...+19 градусов, а вечером термометр будет держаться отметки +14...+19 градусов. Небо же будет облачным, однако осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU