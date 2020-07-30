2020-07-29T16:25:15+03:00
Общество

В начале августа туляков ждет похолодание

Прогноз погоды на 1 и 2 августа
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В начале августа туляков ждет похолоданиеВ начале августа туляков ждет похолоданиеФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Первые дни августа выпадают на выходные дни. Однако, они не подарят тулякам знойной жары и чистого неба. 1 и 2 августа по предварительным прогнозам синоптиков на территории Тульской области ожидается заметное похолодание, пасмурная и облачная погода.

В субботу, 1 августа, днем температура воздуха будет в отметке до +19 градусов, а вечером ожидается +16...+18 градусов. На протяжение всего дня небо будет пасмурным, а также днем прольется дождь.

В воскресенье, 2 августа, в дневное время температура воздуха достигнет +17...+19 градусов, а вечером термометр будет держаться отметки +14...+19 градусов. Небо же будет облачным, однако осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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