В начале августа туляков ждет похолодание
Первые дни августа выпадают на выходные дни. Однако, они не подарят тулякам знойной жары и чистого неба. 1 и 2 августа по предварительным прогнозам синоптиков на территории Тульской области ожидается заметное похолодание, пасмурная и облачная погода.
В субботу, 1 августа, днем температура воздуха будет в отметке до +19 градусов, а вечером ожидается +16...+18 градусов. На протяжение всего дня небо будет пасмурным, а также днем прольется дождь.
В воскресенье, 2 августа, в дневное время температура воздуха достигнет +17...+19 градусов, а вечером термометр будет держаться отметки +14...+19 градусов. Небо же будет облачным, однако осадков не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU