В Туле бывший участковый заплатит штраф за фальсификацию протоколов
Мотивом стало повышение личных показателей работы
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В Туле бывший участковый уполномоченный признан виновным в фальсификации доказательств. На своем посту он подделал 4 протокола об административных правонарушениях. Экс-полицейский указал в них ложные сведения о распитии гражданами алкоголя в общественных местах.
Мотивом стало повышение личных показателей работы по выявлению и пресечению административных правонарушений на обслуживаемом им административном участке.
Суд назначил фигуранту уголовного дела штраф в размере 130 тыс. рублей, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU