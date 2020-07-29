В Туле бывший участковый заплатит штраф за фальсификацию протоколов

29 Июль 2020 2020-07-29T16:11:42+03:00

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В Туле бывший участковый уполномоченный признан виновным в фальсификации доказательств. На своем посту он подделал 4 протокола об административных правонарушениях. Экс-полицейский указал в них ложные сведения о распитии гражданами алкоголя в общественных местах.

Мотивом стало повышение личных показателей работы по выявлению и пресечению административных правонарушений на обслуживаемом им административном участке.

Суд назначил фигуранту уголовного дела штраф в размере 130 тыс. рублей, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU