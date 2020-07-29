Жителя Тульской области лишили прав из-за заболевания
Таковы итоги проверки исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения
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25-летний житель Тепло-Огаревского района лишен права управления транспортными средствами с целью предотвращения нарушений прав граждан на безопасные условия движения, недопущения угрозы жизни, здоровью и имуществу граждан. Суд удовлетворил иск прокурора района.
Все дело в том, что молодой человек страдает заболеванием, при котором управление транспортным средством любой категории противопоказано.
ИСТОЧНИК KP.RU