Жителя Тульской области лишили прав из-за заболевания

29 Июль 2020 2020-07-29T16:04:41+03:00

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25-летний житель Тепло-Огаревского района лишен права управления транспортными средствами с целью предотвращения нарушений прав граждан на безопасные условия движения, недопущения угрозы жизни, здоровью и имуществу граждан. Суд удовлетворил иск прокурора района.

Все дело в том, что молодой человек страдает заболеванием, при котором управление транспортным средством любой категории противопоказано.

ИСТОЧНИК KP.RU