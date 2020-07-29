У жителя Тульской области мошенники выманили от имени знакомой шесть тысяч рублей

29 Июль 2020 2020-07-29T15:08:41+03:00

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19-летний житель Кимовска перевел 6 тысяч рублей на номер интернет-кошелька. Молодой человек думал, что помогает решить финансовые проблемы знакомой, которая с такой просьбой обратилась к нему в соцсетях. На деле ее страница была взломана, а от ее имени писали мошенники.

Поняв, что стал жертвой обмана, житель Кимовска обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полицейские просят туляков быть внимательными при совершении денежных переводов и лично связываться со знакомыми и родственниками, если те в интернет-переписке просят о финансовой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU