У жителя Тульской области мошенники выманили от имени знакомой шесть тысяч рублей
19-летний житель Кимовска перевел 6 тысяч рублей на номер интернет-кошелька. Молодой человек думал, что помогает решить финансовые проблемы знакомой, которая с такой просьбой обратилась к нему в соцсетях. На деле ее страница была взломана, а от ее имени писали мошенники.
Поняв, что стал жертвой обмана, житель Кимовска обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".
Полицейские просят туляков быть внимательными при совершении денежных переводов и лично связываться со знакомыми и родственниками, если те в интернет-переписке просят о финансовой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU