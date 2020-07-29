Жительница Тульской области избила до смерти 92-летнюю родственницу

29 Июль 2020 2020-07-29T15:01:58+03:00

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В Ясногорском районе 42-летнюю жительницу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Пьяная женщина в ходе ссоры ударила несколько раз свою 92-летнюю родственницу. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась через 2 дня на месте происшествия.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, проверку показаний на месте с участием подозреваемой. Проводится весь комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU