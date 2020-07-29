В Туле москвич с кровью на горле пугал отдыхающих у реки Воронка
Ситуация потребовала вмешательства правоохранителей
Фото: стоп-кадр видео
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В районе выезда с реки Воронки житель Москвы изрядно напугал отдыхающих. Пьяный мужчина бросался на автомобили. Кроме того, на его шее виднелась кровь.
По предварительным данным, травму мужчина получил при падении на битые стекла.
Ситуация потребовала вмешательства правоохранителей. Полицейские проводят проверку. После случившегося мужчину доставили в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU