Житель Тульской области прострелил ногу знакомому
Мужчина был задержан
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На берегу реки Уготь в деревне Репно-Никольское 58-летний местный житель прострелил левую ногу 45-летнему знакомому. Инцидент произошел в ходе распития спиртного.
Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. Пострадавший госпитализирован в Плавскую районную больницу.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство». Охотничье ружьё изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU