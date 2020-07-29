Житель Тульской области прострелил ногу знакомому

29 Июль 2020 2020-07-29T12:55:58+03:00

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На берегу реки Уготь в деревне Репно-Никольское 58-летний местный житель прострелил левую ногу 45-летнему знакомому. Инцидент произошел в ходе распития спиртного.

Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. Пострадавший госпитализирован в Плавскую районную больницу.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство». Охотничье ружьё изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU