В Тульской области в ДТП с участием «Skoda» и «Renault» пострадали четыре человека

29 Июль 2020 2020-07-29T12:51:08+03:00

Они получили различные травмы и были госпитализированы

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28 июля в 17-45 на 72 км дороги «Лопатково-Ефремов» Каменского района произошло ДТП. 42-летняя женщина на автомобиле «Skoda Octavia» столкнулась с попутным автомобилем «Renault Sandero» под управлением 57-летнего мужчины..

В результате ДТП пострадали водитель «Skoda», водитель «Renault» и два его пассажира - 58-летняя женщина и 2-летний мальчик.

Они получили различные травмы и были госпитализированы. На момент ДТП ребенок находился на заднем сидении автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU