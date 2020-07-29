В Тульской области в ДТП с участием «Skoda» и «Renault» пострадали четыре человека
Они получили различные травмы и были госпитализированы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
28 июля в 17-45 на 72 км дороги «Лопатково-Ефремов» Каменского района произошло ДТП. 42-летняя женщина на автомобиле «Skoda Octavia» столкнулась с попутным автомобилем «Renault Sandero» под управлением 57-летнего мужчины..
В результате ДТП пострадали водитель «Skoda», водитель «Renault» и два его пассажира - 58-летняя женщина и 2-летний мальчик.
Они получили различные травмы и были госпитализированы. На момент ДТП ребенок находился на заднем сидении автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.
ИСТОЧНИК KP.RU