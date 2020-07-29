В Тульской области 13-летний велосипедист угодил под колеса иномарки

29 Июль 2020 2020-07-29T12:40:28+03:00

Мальчик выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора

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28 июля в 10-00 на перекрестке улиц Коммунаров и Урицкого в Богородицке произошло ДТП. 52-летний мужчина на «Volkswagen Passat» столкнулся с 13-летним велосипедистом.

По предварительной информации, мальчик выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, заблаговременно не спешившись. В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU