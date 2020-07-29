В Тульской области 13-летний велосипедист угодил под колеса иномарки
Мальчик выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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28 июля в 10-00 на перекрестке улиц Коммунаров и Урицкого в Богородицке произошло ДТП. 52-летний мужчина на «Volkswagen Passat» столкнулся с 13-летним велосипедистом.
По предварительной информации, мальчик выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, заблаговременно не спешившись. В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU