В Туле раздают питьевую воду
Традиционная акция проходит в самые жаркие часы
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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29 июля в Туле бесплатно раздают питьевую воду. Традиционная акция проходит в самые жаркие дневные часы. Воду планируется раздавать до 19.00. Ее можно получить по следующим адресам:
- Красноармейский пр. /ул. Фрунзе;
- ул. Марата /ул. Ложевая;
- пр. Ленина /ул. Первомайская;
- пр. Ленина /ул. Советская;
- ул. Октябрьская, ост. Московская застава;
- ул. Фрунзе, д. 5;
- ул. Кауля, д. 45;
- ул. М. Горького, д. 14;
- ул. Пузакова, д. 5;
- ул. Октябрьская, д. 9;
- ул. Смидович /ул. 9 Мая, д. 5;
- ул. Н. Руднева, д. 62.
ИСТОЧНИК KP.RU