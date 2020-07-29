В Туле раздают питьевую воду

29 Июль 2020 2020-07-29T12:02:41+03:00

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29 июля в Туле бесплатно раздают питьевую воду. Традиционная акция проходит в самые жаркие дневные часы. Воду планируется раздавать до 19.00. Ее можно получить по следующим адресам:

- Красноармейский пр. /ул. Фрунзе;

- ул. Марата /ул. Ложевая;

- пр. Ленина /ул. Первомайская;

- пр. Ленина /ул. Советская;

- ул. Октябрьская, ост. Московская застава;

- ул. Фрунзе, д. 5;

- ул. Кауля, д. 45;

- ул. М. Горького, д. 14;

- ул. Пузакова, д. 5;

- ул. Октябрьская, д. 9;

- ул. Смидович /ул. 9 Мая, д. 5;

- ул. Н. Руднева, д. 62.

ИСТОЧНИК KP.RU