В Тульской области выломали кресла на стадионе трое подростков

29 Июль 2020 2020-07-29T11:18:44+03:00

На их родителей составлены административные протоколы

Изменить размер текста: A A

В Советске полицейские установили причастных к повреждению кресел на стадионе. Это трое учащихся 2003-2005 годов рождения.

Поздним вечером подростки гуляли по территории населённого пункта. Без особых причин они решили испортить 27 пластиковых кресел. Подозреваемые признались в содеянном.

- На родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы. Сейчас в полиции проводится дальнейшая работа по выяснению обстоятельств происшествия, в том числе ущерба, причинённого в результате умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU