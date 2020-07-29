В Тульской области МФЦ начали работать в обычном режиме
При посещении отделений нужно соблюдать меры предосторожности
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В Тульской области МФЦ начали работать в обычном режиме. Ранее отделения с апреля по май были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции.
Посещать МФЦ нужно в масках или респираторах; приходить не ранее чем за 10 минут до времени приема, назначенного по записи; соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.
Записаться на прием можно:
1. На официальном сайте mfc71.ru через учетную запись портала Госуслуг (ЕСИА).
2. По телефону горячей линии 8-800-450-00-71 или непосредственно в отделениях МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU