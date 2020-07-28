В Тульской области предприятие задолжало работникам 836 тысяч рублей по зарплате

28 Июль 2020 2020-07-28T17:57:50+03:00

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В Богородицке предприятие «Гостиный дом» с января по июнь 2020 года задолжало перед 14 работниками 836 тысяч рублей по заработной плате.

Межрайонная прокуратура внесла директору и учредителю муниципального предприятия представления, направила в суд 13 заявлений.

Также в отношении руководителя предприятия было возбуждено дело по статье «невыплата в установленный срок заработной платы». После этого работники получили деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU