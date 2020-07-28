Тулячка пожаловалась на беспорядок во дворе из-за автомобилистов
Фото: Irina Kalacheva
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Тулячка пожаловалась на беспорядок во дворе дома по ул. Рязанской, 4. По ее словам, автомобилисты заезжают на зеленые насаждения и оставляют после себя грязь. Также не укатали щебень при обустройстве парковочных мест.
- Если уж обустраивать парковочные места на междомовых площадках, так делайте цивилизованно и не в ущерб чистоте и эстетике, - уверена женщина.
Тулячка также отметила, что намерена добиваться решения вопроса благоустройства в разлчиных инстанциях.
ИСТОЧНИК KP.RU