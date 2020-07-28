Туляк пойдет под суд за публичное оскорбление полицейских

28 Июль 2020 2020-07-28T17:39:48+03:00

Также он ударил по ноге одного из сотрудников

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В Туле 25-летнего молодого человека обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти.

По версии следствия, будучи пьяным он вышел на проезжую часть на ул. Кирова и оскорблял прохожих. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле.

Молодой человек не внял требованиям успокоиться. Более того, обвиняемый публично оскорбил полицейских и ударил по ноге одного из сотрудников.

Фигурант уголовного дела признал вину в полном объеме. На время следствия содержался под стражей. Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU