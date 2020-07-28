В Тульской области зафиксировано шесть нарушений при продаже алкоголя

28 Июль 2020 2020-07-28T17:23:53+03:00

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В Тульской области полицейские на прошлой неделе зафиксировали 6 нарушений при продаже алкоголя – по 2 на территории Богородицкого и Суворовского районов, а также в Новомосковске и Веневском районе. Продавцы не выполнили установленные нормы и правила торговли.

Также с 20 по 26 июля выявлено 1 777 административных правонарушений в сфере охраны общественного порядка. Из них 194 нарушения миграционного законодательства. При этом в 5 случаях жители незаконно прописали иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU