В Тульской области зафиксировано шесть нарушений при продаже алкоголя
Продавцы не выполнили установленные нормы
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В Тульской области полицейские на прошлой неделе зафиксировали 6 нарушений при продаже алкоголя – по 2 на территории Богородицкого и Суворовского районов, а также в Новомосковске и Веневском районе. Продавцы не выполнили установленные нормы и правила торговли.
Также с 20 по 26 июля выявлено 1 777 административных правонарушений в сфере охраны общественного порядка. Из них 194 нарушения миграционного законодательства. При этом в 5 случаях жители незаконно прописали иностранцев.
ИСТОЧНИК KP.RU