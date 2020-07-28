28 Июль 2020 2020-07-28T16:29:16+03:00

Таковы итоги проверок с 20 по 26 июля

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В Тульской области на нарушителей масочного режима составили 225 протоколов. Таковы итоги проверок с 20 по 26 июля. Рейды проводят регулярно.

- Сотрудниками полиции в Тульской области ежедневно проводятся мероприятия по выявлению нарушений при соблюдении требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU