В Тульской области житель одного из поселков своровал алкоголь у своего приятеля
Похитить горячительные напитки ему удалось, проникнув в окно чужого дома
Фото: Архив "КП"
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В Суворовском районе Тульской области житель одного из поселков украл алкоголь у своего знакомого. Предположительно, зная, где в доме находится горячительные напитки, злоумышленник через окно проник в чужое жилище и своровал их. Обнаружив пропажу, законный владелец обратился в полицию.
Сотрудники отдела МВД выяснили, что к краже алкоголя причастен 54-летний неработающий ранее судимый за различные преступления мужчина. Он признался в содеянном.
В настоящее время проводится работа по выяснению всех деталей случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU