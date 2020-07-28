В Тульской области житель одного из поселков своровал алкоголь у своего приятеля

28 Июль 2020 2020-07-28T16:28:02+03:00

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В Суворовском районе Тульской области житель одного из поселков украл алкоголь у своего знакомого. Предположительно, зная, где в доме находится горячительные напитки, злоумышленник через окно проник в чужое жилище и своровал их. Обнаружив пропажу, законный владелец обратился в полицию.

Сотрудники отдела МВД выяснили, что к краже алкоголя причастен 54-летний неработающий ранее судимый за различные преступления мужчина. Он признался в содеянном.

В настоящее время проводится работа по выяснению всех деталей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU