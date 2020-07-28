В Тульской области полицейские спасли из канализационного колодца отца и сына

28 Июль 2020 2020-07-28T16:18:29+03:00

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В Богородицке пришли на помощь людям кинолог отдельного взвода ППС старший сержант полиции Алексей Тюленев и полицейский-водитель старший сержант полиции Сергей Нехорошев.

В частном секторе 65-летний мужчина ремонтировал и чистил канализацию. Вскоре упал внутри колодца и перестал подавать признаки жизни. Увидев это, его жена позвала на помощь.

46-летний сосед пострадавшего с 15-летним сыном спустились в отверстие люка. Вдохнув ядовитые пары газа, мальчик сразу же потерял сознание, его отец тоже почувствовал себя плохо и не мог самостоятельно выбраться наружу.

На счастье, мимо дома проезжал Сергей Нехорошев. Он услышал крики и поспешил к месту происшествия. Он разобрал и расширил канализационный люк, чтобы обеспечить доступ к пострадавшим и хорошее проветривание колодца. После чего за руки вытащил мужчину.

Случайным очевидцем происходящего стал также Алексей Тюленев, живущий неподалеку и находящийся в отпуске. Алексей спустился в колодец с веревкой. Нашел сначала мальчика, крепко обвязал его под руки веревкой и подал другой конец тем, кто стоял наверху, а сам поднимал снизу. Мальчика вытащили, и жизнь его была спасена. Потом Алексей осмотрел колодец и увидел рядом еще одного человека. К сожалению, тот погиб, надышавшись парами ядовитого газа канализации.

- Я тогда не думал, полицейский я или нет, долг это мой или порыв, опасно это или нет. Это было не важно. И времени на раздумья не было. Все просто. Люди попали в беду, и я им был нужен, - рассказал Алексей Тюленев.

ИСТОЧНИК KP.RU