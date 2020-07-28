В Новомосковске Тульской области осужденный напал на сотрудника исправительной колонии

28 Июль 2020 2020-07-28T15:52:57+03:00

На законные требования сотрудника учреждения он ответил угрозами и ударом

Изменить размер текста: A A

В Новомосковске 30-летний осужденный ударил сотрудника колонии. Установлено, что в утреннее время осужденный на законное требование сотрудника учреждения выйти из камеры для построения и проверки ответил отказом. Кроме того, он высказал в адрес сотрудника угрозу применения физической силы и нанес ему удар в область груди.

Новомосковский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу. Осужденный обвиняется в совершении преступления по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, угроза применения насилия, совершенные в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU