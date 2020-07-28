В Тульской области экс-медбрат предстанет перед судом по делу о смерти ветерана Чечни
Пациент упал с каталки и ударился головой об пол
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22-летнего бывшего медицинского брата Новомосковской городской клинической больницы обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
30 мая 42-летний мужчина с жалобами на боли в сердце поступил в больницу. По версии следствия, из-за неосторожных действий медибрата учреждения в тот же день пациент упал с каталки для транспортировки больных и ударился головой об пол. От полученной травмы потерпевший скончался 1 июня.
Вину в совершении инкриминируемого преступления молодой человек признал полностью.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU