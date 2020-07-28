В Тульской области экс-медбрат предстанет перед судом по делу о смерти ветерана Чечни

28 Июль 2020 2020-07-28T15:20:08+03:00

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22-летнего бывшего медицинского брата Новомосковской городской клинической больницы обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

30 мая 42-летний мужчина с жалобами на боли в сердце поступил в больницу. По версии следствия, из-за неосторожных действий медибрата учреждения в тот же день пациент упал с каталки для транспортировки больных и ударился головой об пол. От полученной травмы потерпевший скончался 1 июня.

Вину в совершении инкриминируемого преступления молодой человек признал полностью.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU