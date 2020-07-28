За месяц Тульскую области посетили 128 тысяч туристов

28 Июль 2020 2020-07-28T14:58:03+03:00

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В связи с поэтапным снятием ряда ограничений, введенных из-за коронавируса, среди туристов возрос спрос на путешествия внутри страны. Тульская область не стала исключением среди городов, которые за последнее время особенно привлекли туристов.

Так, с 29 июня регион посетили порядка 128 тысяч гостей. За июль 2019 года туристов было только около 97,5 тысяч.

Также отмечается, что в 2016 — 2019 годах в Тульской области наблюдается рост турпотока, в том числе регион посещают и иностранные туристы.

ИСТОЧНИК KP.RU