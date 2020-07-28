В Туле на ул. Кауля начался ремонт дороги
Протяженность ремонтируемого участка — 1 км 689 м, общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия — 24 589 тыс кв. м.
На данной улице планируется выполнить:
- ремонт покрытия проезжей части с ремонтом межрельсового пространства (разборка бетонных плит с дальнейшим устройством асфальтобетонного покрытия и покрытия из асфальтобетона);
- установка бортовых камней;
- ремонт смотровых и дождеприемных колодцев;
- ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы;
- ремонт покрытия тротуаров с обустройством остановочных площадок и установкой остановочных павильонов;
- обустройство технических средств организации дорожного движения.
В настоящее время проводятся работы по удалению аварийных деревьев, корчеванию пней. На межрельсовом пространстве на участке от ул. Оборонной до ул. М. Смирнова демонтируют плитку.
Завершить ремонт подрядчик должен до 1 октября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU