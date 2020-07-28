В Туле на ул. Кауля начался ремонт дороги

28 Июль 2020 2020-07-28T14:49:54+03:00

На данный момент задействован участок от ул. Оборонной до ул. М. Смирнова

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Протяженность ремонтируемого участка — 1 км 689 м, общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия — 24 589 тыс кв. м.

На данной улице планируется выполнить:

- ремонт покрытия проезжей части с ремонтом межрельсового пространства (разборка бетонных плит с дальнейшим устройством асфальтобетонного покрытия и покрытия из асфальтобетона);

- установка бортовых камней;

- ремонт смотровых и дождеприемных колодцев;

- ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы;

- ремонт покрытия тротуаров с обустройством остановочных площадок и установкой остановочных павильонов;

- обустройство технических средств организации дорожного движения.

В настоящее время проводятся работы по удалению аварийных деревьев, корчеванию пней. На межрельсовом пространстве на участке от ул. Оборонной до ул. М. Смирнова демонтируют плитку.

Завершить ремонт подрядчик должен до 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU