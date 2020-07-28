В Тульской области в ДТП пострадали два подростка

28 Июль 2020 2020-07-28T14:37:08+03:00

Мальчики ехали на мотороллере без прав и без шлемов

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В понедельник, 27 июля, на 3-м км автодороги «Крым — Гурово» городского округа Алексин водитель автомобиля Mercedes-Benz E200 столкнулся с мотороллером «ТМЗ-540303К», двигающемся в попутном направлении.

Водителем незарегистрированного мотороллера оказался 15-летний подросток, не имеющий права управления транспортными средствами.

В результате ДТП пострадали водитель мотороллера и его несовершеннолетний пассажир, 12-летний мальчик. Они получили различные травмы и были госпитализированы. Пассажир, как и водитель мотороллера, был без шлема.

ИСТОЧНИК KP.RU