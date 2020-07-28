Жители Щекинского района пожаловаись на аварийные деревья на детской площадке
Обращение было озвучено на оперативном совещании
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Мама ребенка-инвалида из поселка Майского Щекинского района написала главе региона об аварийных деревьях на детской площадке. Обращение было озвучено на оперативном совещании в областном правительстве.
Было отмечено, что в этом году в районе удалят 440 аварийных деревьев, из них в Майском – 3. Алексей Дюмин поручил оперативно удалить опасные деревья и в кратчайшие сроки благоустроить саму площадку.
ИСТОЧНИК KP.RU