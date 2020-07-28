Тульская области может перейти к третьему этапу снятия ограничений

28 Июль 2020 2020-07-28T12:54:14+03:00

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Региональное Управление Роспотребнадзора будет рекомендовать оперштабу перейти к 3 этапу снятия ограничений в полном объеме. Об этом сообщил глава ведомства Александр Ломовцев.

В Тульской области 4 неделю наблюдается снижение количества случаев внебольничной пневмонии и экстренных госпитализаций с этим заболеванием. За прошлую неделю динамика экстренной госпитализации снизилась на 24% по отношению к предыдущей.

ИСТОЧНИК KP.RU