Тульская области может перейти к третьему этапу снятия ограничений
В регионе сохраняется тенденция снижения заболеваемости коронавирусом
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Региональное Управление Роспотребнадзора будет рекомендовать оперштабу перейти к 3 этапу снятия ограничений в полном объеме. Об этом сообщил глава ведомства Александр Ломовцев.
В Тульской области 4 неделю наблюдается снижение количества случаев внебольничной пневмонии и экстренных госпитализаций с этим заболеванием. За прошлую неделю динамика экстренной госпитализации снизилась на 24% по отношению к предыдущей.
ИСТОЧНИК KP.RU