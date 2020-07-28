В Тульской области региональный оперштаб будет публиковать коронавирусную сводку раз в неделю
Информация будет появляться в доступе каждый понедельник
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Региональный оперштаб коронавирусную сводку теперь будет публиковать раз в неделю. Информация о числе заболевших, выздоровевших и умерших будет появляться в доступе каждый понедельник.
В регионе сохраняется тенденция снижения заболеваемости коронавирусом. Растет число муниципалитетов, где больше недели не зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Наличие свободного коечного фонда по-прежнему составляет более 100% от норматива.
ИСТОЧНИК KP.RU