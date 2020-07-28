В Тульской области при пожаре в Одоеве спасли 6 человек, включая ребенка
В результате происшествия один человек пострадал
Фото: МЧС России по Тульской области
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Сегодня утром, 28 июля, в Одоеве на ул. 50 лет Октября в 5-этажном доме на 5-м этаже произошел пожар. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты и автолестница.
Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в течение 6 минут. Звеном газодымозащитной службы с помощью дыхательных аппаратов были спасены 6 человек, в числе которых находился один ребенок. Также по лестничному маршу было эвакуировано 25 человек. Имеется пострадавший.
Причину пожара предстоит установить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU