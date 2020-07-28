В Туле проведут противоклещевую обработку

28 Июль 2020 2020-07-28T11:27:08+03:00

Она пройдет на территории военного городка Берники и в Скуратовском микрорайоне

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С 28 июля при благоприятных погодных условиях в областном центре приступят к акарицидной обработке на территории военного городка Берники, пос. Новый, на детской площадке Скуратовского микрорайона, рядом с домами 2-5 и вдоль тротуара по ул. Новой.

К акарицидной обработке мест массового пребывания туляков приступили еще 6 апреля. В весенне-летний период текущего года работы планируется выполнить на 90 гектарах. Обработают скверы, бульвары, детские и спортивные площадки, городские кладбища — всего больше 250 объектов.

Обработка проходит в следующем порядке: предварительно проводится обследование территории на наличие клещей, после чего на каждом объекте размещаются информационные таблички, где будут указаны сроки проведения работ, контакты подрядной организации, данные о применяемом препарате и разрешенных сроках выхода на обработанную территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU