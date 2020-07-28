В Тульской области 60 выпускников получили наивысшие баллы за ЕГЭ
Уже получены результаты экзаменов по 7 предметам
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В Тульской области 60 выпускников получили наивысшие баллы за ЕГЭ. По словам министра образования региона Алевтины Шевелевой, улучшились по сравнению с прошлым годом результаты экзаменов по литературе и географии.
Увеличилось количество высокобалльных работ, при этом доля выпускников, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась
Уже получены результаты экзаменов по 7 предметам: русскому языку, математике профильного уровня, географии, литературе, истории, информатике и ИКТ. Результаты основного периода ЕГЭ по оставшимся предметам утвердят до 2 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU