28 Июль 2020 2020-07-28T11:02:29+03:00

Уже получены результаты экзаменов по 7 предметам

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В Тульской области 60 выпускников получили наивысшие баллы за ЕГЭ. По словам министра образования региона Алевтины Шевелевой, улучшились по сравнению с прошлым годом результаты экзаменов по литературе и географии.

Увеличилось количество высокобалльных работ, при этом доля выпускников, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась

Уже получены результаты экзаменов по 7 предметам: русскому языку, математике профильного уровня, географии, литературе, истории, информатике и ИКТ. Результаты основного периода ЕГЭ по оставшимся предметам утвердят до 2 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU