В Тульской области зарегистрировано более 20 тысяч безработных
Показатель ниже среднего по стране
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В Тульской области зарегистрировано среди безработных 20 404 человек. Показатель ниже среднего по стране и ЦФО.
Сейчас в базе центров занятости 21 600 вакансий. С начала года работу получили 5 200 безработных туляков, в том числе в июне-июле – около 2 тысяч человек.
Жителям предлагают пройти профессиональное обучение, организуется временная занятость, оказывается содействие самозанятости жителей региона.
ИСТОЧНИК KP.RU