В Тульской области шестеро выпускников были удалены с ЕГЭ
Они нарушили порядок проведения экзамена
Фото: Архив "КП"
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Шесть выпускников школ Тульской области из-за нарушений порядка проведения ЕГЭ были удалены с экзамена. Все им предоставлен шанс сдать ЕГЭ в следующем году.
Также еще двое школьников были не допущены из-за повышенной температуры.
Отметим, что уже началась подготовка к проведению дополнительного периода сдачи ЕГЭ. Экзамен предстоит сдать более 40 выпускникам.
ИСТОЧНИК KP.RU