В Тульской области шестеро выпускников были удалены с ЕГЭ

27 Июль 2020 2020-07-27T18:05:56+03:00

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Шесть выпускников школ Тульской области из-за нарушений порядка проведения ЕГЭ были удалены с экзамена. Все им предоставлен шанс сдать ЕГЭ в следующем году.

Также еще двое школьников были не допущены из-за повышенной температуры.

Отметим, что уже началась подготовка к проведению дополнительного периода сдачи ЕГЭ. Экзамен предстоит сдать более 40 выпускникам.

ИСТОЧНИК KP.RU