В Большой Туле на три дня отключат электричество

27 Июль 2020 2020-07-27T17:54:10+03:00

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С 28 по 30 июля в населенных пунктах Большой Тулы в связи с ремонтными работами будет отключено энергоснабжение. Без света останутся жители населенных пунктов Алешня, Федоровка, Сторожевое, Коптево.

Для безопасного выполнения работ по подвеске грозотроса требуется отключение двухцепной воздушной линии, питающей подстанцию 110/10/6 кВ №278 Алешня. Планируемое время обесточения потребителей – с 8.00 до 19.00 часов. Время допуска к работам на воздушной линии – с 9.00 до 17.00 часов, время аварийности готовности восстановления электроснабжения – 2 часа.

Грозащитный трос в эксплуатацию был введен в 1982 году. Работы по его замене запланирваны в всвязи с физическим износом и во избежание дальнейшего разрушения и предотвращения аварийных отключения на подстанции в Алешне и питающихся от нее других населенных пунктов.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения социально-значимых и ответственных абонентов, запитанных с ПС 110/10/6 кВ № 278 Алешня, будут выделены 17 передвижных генераторных установок мощностью. Из них одна установка мощностью 400 кВт – для ЗАО «Краснобор», 15 установок по 100 кВт – для запитывания социальных объектов, в том числе насосной станции, жилой зоны, школы в Алешне, жилой зоны в Сторожевом, две установки на ВНС в Берниках и карьере «Восточные Берники».

ИСТОЧНИК KP.RU