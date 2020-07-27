2020-07-27T17:43:34+03:00
Происшествия

Туляк просят помочь в поисках водителя, сбившего девочку в Новомосковске

Водитель с места происшествия скрылся
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Туляк просят помочь в поисках водителя, сбившего девочку в НовомосковскеТуляк просят помочь в поисках водителя, сбившего девочку в НовомосковскеФото: материалы пресс-служб
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Тульская Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло в Новомосковске 26 июля на улице Вахрушева возле дома № 98.

ДТП произошло вечером, приблизительно в 19:35 по мск. Установлено, что неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогцу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила различные травмы и была госпитализирована. Водитель же с места происшествия скрылся.

Тульская ГАИ просит очевидцев ДТП и все тех, кто обладаете какой-либо информацией по данному факту, или обнаружите транспортное средство с признаками ДТП (механические повреждения переднего бампера, фар, капота, лобового стекла), сообщить об этом в дежурную часть по телефону или написать в социальных сетях на официальных страницах тульской Госавтоинспекции.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: +7-4872-32-45-00 или +7-4872-32-45-02. Телефоны дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Новомосковскому району: +7-48762-6-22-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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