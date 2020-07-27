В Тульской области неизвестный водитель на пешеходном переходе сбил подростка: свидетелей просят откликнуться

27 Июль 2020 2020-07-27T17:39:51+03:00

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26 июля 2020 года в Новомосковске Тульской области на ул. Вахрушева в районе дома №98 в 19:35 произошло ДТП, в результате которого пострадал 15-летний подросток. По предварительной информации, водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девочку 2005 года рождения. В результате аварии она получила различные травмы и была госпитализирована.

Тульская Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей данного происшествия, а также сообщить, если вы обладаете какой-либо информацией по данному факту или обнаружите транспортное средство с признаками ДТП (механические повреждения переднего бампера, фар, капота, лобового стекла).

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: +7-4872-32-45-00 или +7-4872-32-45-02. Телефоны дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Новомосковскому району: +7-48762-6-22-73.

ИСТОЧНИК KP.RU