В Тульской области неизвестный сбил девочку-подростка: очевидцев просят откликнуться

27 Июль 2020 2020-07-27T17:42:51+03:00

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26 июля в 19.35 в районе улицы Вахрушева, 98 в Новомосковске произошло ДТП. Неизвестный наехал на 15-летнюю девочку.

По предварительной информации, она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила различные травмы и была госпитализирована.

Свидетелей аварии, а также тех, кто обладает информацией по данному факту, или видел автомобиль с признаками ДТП (механические повреждения переднего бампера, фар, капота, лобового стекла), тульская Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть по телефону или написать в соцсетях на официальных страницах.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: +7-4872-32-45-00 или +7-4872-32-45-02.

Телефон дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Новомосковскому району +7-48762-6-22-73.

ИСТОЧНИК KP.RU