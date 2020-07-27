В Тульской области в богородицкие пруды запустят мальков белого амура
Это произойдет осенью
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В Богородицке в этом году обновился каскад прудов. Проведена расчистка Большого и Нового прудов. Кроме того, реконструированы плотины, образующие пруды на р. Уперта.
Также идет речь о появлении в водных объектах видов рыб, которые естественным путем способствуют восстановлению микрофлоры. В планах запустить осенью мальков белого амура.
Расчистка была нужна для сохранения ядра исторического ландшафта города и системы экологии.
ИСТОЧНИК KP.RU