В Тульской области в богородицкие пруды запустят мальков белого амура

27 Июль 2020 2020-07-27T17:20:17+03:00

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В Богородицке в этом году обновился каскад прудов. Проведена расчистка Большого и Нового прудов. Кроме того, реконструированы плотины, образующие пруды на р. Уперта.

Также идет речь о появлении в водных объектах видов рыб, которые естественным путем способствуют восстановлению микрофлоры. В планах запустить осенью мальков белого амура.

Расчистка была нужна для сохранения ядра исторического ландшафта города и системы экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU