2020-07-27T17:18:05+03:00
Общество

В Тульской области обнаружены 2 артиллерийский снаряда времен ВОВ

Снаряды были своевременно обезврежены
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: МЧС России по Тульской областиФото: МЧС России по Тульской области
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Сегодня, 27 июля, в Тульской области были обнаружены 2 артиллерийский снаряда Времен ВОВ калибром 105 мм. Один из них был найдет в районе н.п. Муравлянка Кимовского района, другой — в н.п. Песковатое Белевского района.

Группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы регионального «Управления противопожарной службы» артиллерийские снаряды были обезврежены.

МЧС предупреждает туляков:

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01", "101" или "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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