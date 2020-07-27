В Тульской области обнаружены 2 артиллерийский снаряда времен ВОВ
Сегодня, 27 июля, в Тульской области были обнаружены 2 артиллерийский снаряда Времен ВОВ калибром 105 мм. Один из них был найдет в районе н.п. Муравлянка Кимовского района, другой — в н.п. Песковатое Белевского района.
Группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы регионального «Управления противопожарной службы» артиллерийские снаряды были обезврежены.
МЧС предупреждает туляков:
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01", "101" или "112".
ИСТОЧНИК KP.RU