В Туле запрещено движение по ул. Демонстрации на участке от ул. Советской до ул. Ленина

Фото: Архив "КП"

В Туле в ходе ремонта на ул. Демонстрации временно ограничивается движение транспортных средств. Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ремонтных работ дорожного покрытия будут введены следующие ограничения:

28 и 29 июля с 9:00 до 21:00 на участке от ул. Советской до ул. Ленина — запрещена остановка и стоянка, а также запрещен проезд всех транспортных средств.

Движение автобусов маршрутов №12 и №55 будет осуществляться по измененной схеме:

Маршрут №12 (Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская») – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – Красносармейский пр. – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Индустриальная – Веневское шоссе.

Маршрут №55 (Ивановские дачи — 12-й проезд (Мясново)) – ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Красноармейский пр – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова.