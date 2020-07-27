2020-07-27T16:50:21+03:00
Спорт

Сергей Подпалый может занять должность главного тренера тульского "Арсенала"

Сейчас Подпалый временно исполняет обязанности главного тренера "Арсенала"
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Сегодня, 27 июля, стало известно, что главным тренером тульского «Арсенала» может стать Сергей Подпалый, как сообщил "Центр 71". Сейчас он исполняет обязанности главного тренера до конца текущего сезона РПЛ вместо Игоря Черевченко.

Напомним, что Черевченко был снят с должности главного тренера «оружейников» после пяти футбольных поражений «Арсенала» с возобновлением РПЛ. При этом все пять проигрышных игр были подряд. Черевченко же работал с командой с ноября 2018 года.

Сейчас же тульский «Арсенал» занял пятую строчку в турнирной таблице после матча с Уфой. Отметим, что в Лигу Европы туляки так и не смогли попасть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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