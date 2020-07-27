2020-07-27T16:44:56+03:00
Общество

В Туле возбуждено 15 уголовных дел по земельным махинациям с ущербом более 100 млн рублей

В настоящее время все земли возвращены в собственность государства
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Следственными органами возбуждено 15 уголовных дел по фактам земельных махинаций.

Установлено, что 35-летний туляк и его 58-летняя подельница — начальник архивного отдела администрации МО Ленинского района Тульской области, имея доступ в муниципальный архив, подменяли документы на заранее подделанные ими постановления о выделении подконтрольным им лицам земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Площадь таких участков варьировалась от 1 200 до 10 000 кв. м. Далее, в соответствии с преступной схемой, производилось межевание и регистрировалось право собственности на землю. После регистрации право собственности переоформлялось на непосредственных участников мошенничества, их родственников и знакомых.

21 июля 2020 года Следственными органами УМВД России по Тульской области было возбуждено 15 уголовных дел по фактам мошенничества, совершенного в крупном и особо крупном размере, связанного с незаконным выводом земельных участков из государственной собственности.

Общий ущерб по уголовным делам составил более 102 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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