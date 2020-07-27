27 Июль 2020 2020-07-27T16:37:21+03:00

8 августа в Туле пройдет День физкультурника и Всероссийский олимпийский день Фото: Алексей ФОКИН

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8 августа в туляки отметят сразу два спортивных праздника - День физкультурника и Всероссийский олимпийский день. В честь данных событий в Туле состоится ряд мероприятий, которые пройдут в Центральном стадионе «Арсенал».

В ходе праздничных мероприятий в Туле состоится целый ряд соревнований по следующим видам спорта:

- беговел; - стритбол «Оранжевый мяч»; - велоспорт; - тяжелая атлетика; - мини-футбол; - шахматы; - настольный теннис; - стрельба из лука; - фехтование; - греко-римская борьба; - самбо; - скиппинг;

- скандинавская ходьба.

Также, туляков порадует силовой экстрим «Сила молодецкая», мероприятия в рамках тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» - «Первый шаг в «ГТО» и спортивный квест. Увидят туляки и показательные выступления спортивных школ, поучаствуют в конкурсах и получат подарки. Помимо этого, на празднике наградят выдающихся спортсменов и тренеров города.

Все мероприятия будут проходить по строгим правилам Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU