28 июля в двух тульских деревнях и селе Обидимо не будет холодной воды
Воду отключат с 7 часов утра
28 июля в двух тульских деревнях и селе Обидимо не будет холодной водыФото: Алексей ФОКИН
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Во вторник, 28 июля, несколько тульских деревень и одно село останутся на протяжени дня без холодной воды. Воду ерекроют из-за проведения плановых ремонтно-восстановительных работ на водоводе 2-го подъёма Упкинского водозабора.
«Тулагорводоканал» сообщает, что 28 июля с 7:00 и до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- д. Варфоломеево,
- д. Ильино,
- с. Обидимо
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU