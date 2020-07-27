27 Июль 2020 2020-07-27T16:22:29+03:00

28 июля в двух тульских деревнях и селе Обидимо не будет холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

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Во вторник, 28 июля, несколько тульских деревень и одно село останутся на протяжени дня без холодной воды. Воду ерекроют из-за проведения плановых ремонтно-восстановительных работ на водоводе 2-го подъёма Упкинского водозабора.

«Тулагорводоканал» сообщает, что 28 июля с 7:00 и до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

- д. Варфоломеево,

- д. Ильино,

- с. Обидимо

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU