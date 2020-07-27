В Тульской области в аварии с пьяным водителем пострадал 17-летний юноша
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
26 июля в 3-00 на 13 км дороги М-4 «Дон» (автоподъезд к населенному пункту Непрядва через Дворики) Воловского района произошло ДТП.
Пьяный 24-летний молодой человек (0,479 мг/л) на «Chevrolet Cruze» на скорости съехал в правый по ходу движения кювет. После этого машина опрокинулась.
В результате ДТП пострадал пассажир «Chevrolet». 17-летний юноша с травмами был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU