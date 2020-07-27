В Тульской области в аварии с пьяным водителем пострадал 17-летний юноша

27 Июль 2020 2020-07-27T16:19:58+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

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26 июля в 3-00 на 13 км дороги М-4 «Дон» (автоподъезд к населенному пункту Непрядва через Дворики) Воловского района произошло ДТП.

Пьяный 24-летний молодой человек (0,479 мг/л) на «Chevrolet Cruze» на скорости съехал в правый по ходу движения кювет. После этого машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадал пассажир «Chevrolet». 17-летний юноша с травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU