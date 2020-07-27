В Тульской области водитель иномарки без прав вылетел в кювет

27 Июль 2020 2020-07-27T16:08:19+03:00

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25 июля в 10-00 на 124 км дороги «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая» Кимовского района произошло ДТП.

35-летний мужчина на «Kia Spectra» не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и наехал на препятствие. У него не было права на управление транспортными средствами.

В результате ДТП пострадал водитель получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU