2020-07-27T16:08:19+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель иномарки без прав вылетел в кювет

Мужчина получил травмы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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25 июля в 10-00 на 124 км дороги «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая» Кимовского района произошло ДТП.

35-летний мужчина на «Kia Spectra» не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и наехал на препятствие. У него не было права на управление транспортными средствами.

В результате ДТП пострадал водитель получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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