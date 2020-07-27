2020-07-27T15:44:31+03:00
Происшествия

В Тульской области лже-гадалка на улице выманила у девушки деньги и украшения

Личность и местонахождение злоумышленницы устанавливаются
Мария ВЛАСОВА
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В Новомосковске лже-гадалка на улице выманила у случайной прохожей деньги и украшения. Злоумышленница сообщила о наложенной на 20-летнюю местную жительницу порче и предложила помощь в снятии заклятия.

Забрав у девушки 4 500 рублей и украшения, якобы необходимые для успешного проведения ритуала, неизвестная скрылась.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, потерпевшая обратилась в полицию. Личность и местонахождение злоумышленницы устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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