В Тульской области лже-гадалка на улице выманила у девушки деньги и украшения
Личность и местонахождение злоумышленницы устанавливаются
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В Новомосковске лже-гадалка на улице выманила у случайной прохожей деньги и украшения. Злоумышленница сообщила о наложенной на 20-летнюю местную жительницу порче и предложила помощь в снятии заклятия.
Забрав у девушки 4 500 рублей и украшения, якобы необходимые для успешного проведения ритуала, неизвестная скрылась.
Поняв, что стала жертвой мошенничества, потерпевшая обратилась в полицию. Личность и местонахождение злоумышленницы устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU