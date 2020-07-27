27 Июль 2020 2020-07-27T14:50:13+03:00

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Сергей Подпалый может стать главным тренером тульского "Арсенала". Такую версию выдвигает ряд изданий. В качестве доказательств ее состоятельности приводится успешное окончание оружейниками сезона. «Арсенал» финишировал восьмым.

Напомним, Сергей Подпалый занял место Игоря Черевченко. Отставку последнего руководство клуба приняло после матча 25-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Ахмат». Сергей Подпалый готовил команду к заключительным турам чемпионата на правах исполняющего обязанности главного тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU