На трассе в Тульской области водитель «Chevrolet» сповоцировал массове ДТП

27 Июль 2020 2020-07-27T14:29:47+03:00

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24 июля в 13-30 на 297 км дороги М-2 «Крым» Чернского района произошло ДТП. 31-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet lanos» при развороте столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Renault Kaptur» под управлением 64-летнего мужчины.

После этого «Chevrolet» столкнулся с автомобилем «Lada Vesta», за рулем которого находился 60-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Chevrolet» и его пассажир, 32-летний мужчина, получили травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU