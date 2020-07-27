На трассе в Тульской области водитель «Chevrolet» сповоцировал массове ДТП
В результате аварии пострадали двое
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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24 июля в 13-30 на 297 км дороги М-2 «Крым» Чернского района произошло ДТП. 31-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet lanos» при развороте столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Renault Kaptur» под управлением 64-летнего мужчины.
После этого «Chevrolet» столкнулся с автомобилем «Lada Vesta», за рулем которого находился 60-летний мужчина.
В результате ДТП водитель «Chevrolet» и его пассажир, 32-летний мужчина, получили травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU