2020-07-27T14:18:54+03:00
Происшествия

Туляки борются с наркоманами и закладчиками за клумбу

Борьба развернулась в центре города
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Юлия КротоваФото: Юлия Кротова
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В Туле жители одного из домов начали борьбу за клумбу. По словам туляков, ее регулярно перерывают в поисках «закладок». Уставшие от такого положения дел, жители оставили на клумбе записку и опубликовали ее в соцсетях.

- Нарики, не ищите здесь ничего. Мы каждый день здесь будем полоть и землю рыхлить, - говорится в сообщении.

Тулячка уточняет, что борьба за клумбы идет в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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