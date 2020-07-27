Туляки борются с наркоманами и закладчиками за клумбу
Борьба развернулась в центре города
Фото: Юлия Кротова
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В Туле жители одного из домов начали борьбу за клумбу. По словам туляков, ее регулярно перерывают в поисках «закладок». Уставшие от такого положения дел, жители оставили на клумбе записку и опубликовали ее в соцсетях.
- Нарики, не ищите здесь ничего. Мы каждый день здесь будем полоть и землю рыхлить, - говорится в сообщении.
Тулячка уточняет, что борьба за клумбы идет в центре города.
ИСТОЧНИК KP.RU